Martedì 10 Settembre 2019, 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono state due persone che passeggiavano in spiaggia a ritrovare, questa mattina poco prima delle 6, il corpo di Domenico Di Sessa, 39 anni, imprenditore alberghiero di Santa Maria di Castellabate. Il corpo privo di vita giaceva sulla battigia, probabilmente trascinato a riva dalle onde, sulla spiaggia del Pozzillo, non molto distante dall'arenile antistante la struttura ricettiva che il trentanovenne gestiva.Quando l'equipe dell'ambulanza Asa, in presidio presso il Saut di Castellabate è arrivata sul posto, non ha potuto che costatare il decesso dell'uomo. Al momento si sa molto poco sulla dinamica che ha portato alla sua morte, che potrebbe essere stata causata da un malore mentre era in acqua. Gli uomini della guardia costiera di Agropoli, coordindati dal tenenete di vascello Giulio Cimmino, e i carabinieri della compagnia di Agropoli, guidata dal capitano Francesco Manna, stanno indagando per ricostruire le ultime ore di vita del trentanovenne e capire cosa gli sia accaduto.