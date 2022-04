Cercatore di asparagi si perde in montagna e si ferisce: salvato

Paura per un 76enne di Padula disperso e ferito in montagna. L'anziano si è fratturato una gamba mentre camminava in montagna per raccogliere asparagi. L'uomo è scivolato e si è rotto l'arto. Una volta allertati i soccorsi immediato l'arrivo sul posto dei volontari della protezione civile di Padula guidati da Giuseppe Pisano. Il ferito è stato imbracato e portato all'ambulanza e poi all'ospedale di Polla. La localizzazione è stata effettuata dal gruppo cacciatori di Padula che si è immediatamente attivato per aiutare il malcapitato.