Salerno, gli chef a Fuorni per l'iniziativa “L’ALTrA Cucina… per un Pranzo d’Amore”

Domani sarà un giorno speciale che illuminerà tantissime carceri italiane: oltre 6000 detenuti e 1200 volontari si riuniranno per dare vita ad un pranzo di Natale indimenticabile. È questa l’iniziativa promossa dall’Associazione Prison Fellowship Italia onlus, in collaborazione con il Rinnovamento nello Spirito Santo, Fondazione Alleanza del RnS e il Ministero della Giustizia per festeggiare, in un modo speciale, la X Edizione dell’evento “L’ALTrA Cucina… per un Pranzo d’Amore”.

In contemporanea in 29 carceri italiani si condividerà, con oltre 6000 detenuti e detenute, un gesto d’amore nel segno della solidarietà.

Sarà un pranzo di Natale “regale” a tutti gli effetti, perché a realizzarlo con le loro brigate saranno chef e cuochi dell’alta cucina, ed a servirlo volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, dell’arte e del giornalismo.

E sul territorio salernitano non poteva mancare l’adesione dell’Associazione Cuochi Salernitana, guidata dal presidente Luigi Di Ruocco, i cui chef Ciro Del Luongo, Pasquale Attanasio e Salvatore Moscariello saranno impegnati presso la sezione femminile della Casa Circondariale “Antonio Caputo” di Salerno. «Non siamo soltanto un’Associazione di categoria. Non siamo soltanto formazione professionale per allievi e professionisti - commenta il pesidente Luigi Di Ruocco - Siamo anche e soprattutto impegno, dedizione e passione per il sociale e per tutte le iniziative di beneficenza che fanno bene al cuore».

«Cucinare è un atto d’amore e in questo caso lo è ancora di più - dichiara lo chef Ciro Del Luongo, vice presidente dell’Associazione Cuochi Salernitani - Sono circa dieci anni che questo evento straordinario conferma che il bene sprigiona il bene, guarendo molte ferite dell’anima e favorendo l’integrazione tra il “mondo fuori” ed il carcere. E, come Associazione Cuochi Salernitani, siamo fieri di mettere a disposizione degli altri la nostra professione, le nostre competenze culinarie e, soprattutto, il nostro amore».