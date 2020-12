Un auto posteggiate lungo la strada di accesso al centro abitato di Salento è andata a fuoco durante la notte scorsa.

L'incendio ha attirato l'attenzione degli abitanti del luogo, che hanno sentito rumori simili a scoppi di petardi. Ad accorrere i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania con il caposquadra Pingaro.

Ad intervenire per gli accertamenti del caso i carabinieri della Compagnia di Vallo. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente nessuna persona è rimasta intossicata o ferita. I vigili del fuoco hanno svolto le prime indagini sull'episodio per accertare l'origine delle fiamme e per ora le ipotesi sono aperte, anche se sembra verosimile che la macchina abbia avuto un guasto e che quindi si sia trattato di un fatto accidentale. L’auto è andata completamente distrutta nella parte anteriore.

