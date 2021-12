Fitta casa per le vacanze a anziano e poi scompare: truffatore denunciato

Si era spacciato per agente immobiliare, riuscendo a truffare un pensionato tratto in inganno per il fitto di una casa per le vacanze. L'uomo si appropriò di 1000 euro a titolo di caparra, per poi far perdere le sue tracce. Ora è finito a giudizio. La vittima aveva deciso di trascorrere le ferie nella provincia Sud di Salerno. Dopo aver contattato l'uomo attraverso un portale web, aveva raggiunto un accordo per l'affitto dell'appartamento: 2000 euro mensili per trenta giorni, con il 50% della somma da versare per la prenotazione.

APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO Covid, chiusa la villa comunale il 25 e il 26 contro gli... IL TERREMOTO Terremoto a Sapri, due scosse all'alba ma niente danni nel Basso... IL CASO Salernitana, spunta l'imprenditore Agnello: «Pronto a...

Il pensionato, pagando con carta di credito, fece recapitare la somma su di una postepay i cui estremi gli erano stati comunicati dall'agente. I due avevano parlato più volte e la vittima era stata convinta sulla bontà dell'offerta, così come sulla professionalità di chi lo aveva rassicurato sull'appartamento. Dopo il pagamento, tuttavia, l'imputato fece perdere le sue tracce. La vittima decise così di recarsi in Cilento, per prendere possesso della casa. Non trovò però alcuna traccia dell'immobile. A quel punto decise di ritornare a Scafati, recandosi dai carabinieri per sporgere denuncia. Agli inquirenti fornì tutti i dati in suo possesso, coordinate bancarie e numero di telefono del falso agente. I carabinieri erano riusciti, dpoo tempo, ad individuare l'autore della truffa: si tratta di un 43enne che aveva cambiato diversi domicili, con precedenti. Per lui ci sarà il processo, così come chiesto dalla Procura di Nocera Inferiore.