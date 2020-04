Michele Calicchio è il figlio di Saveria Gallo, la donna di Sala Consilina deceduta al Campolongo hospital nella mattinata di ieri. Era ospite della casa di cura "Istituto Juventus" ed è risultata positiva al Coronavirus. Michele denuncia che in seguito alla scoperta del Covid-19 all'interno della struttura non ha potuto più sentire neanche al telefono la madre e che le continue rassicurazioni sullo stato di salute della donna lo avevano tranquillizzato.

Gli avevano anche detto - stando sempre a quanto sostenuto da Calicchio - che non l'avrebbero trasferita a Eboli e se l'avessero fatto, sarebbe stato avvertito. "Così non è stato, non doveva viaggiare. L'unica telefonata che ho ricevuto è stata quella del primario di Eboli che mi ha detto che è mia madre è deceduta":

