Accusati di violenza sessuale, perché avrebbero approfittato di una ragazza di 21 anni, in auto, mentre la accompagnavano a casa da una serata in discoteca. Per questa ipotesi di reato, saranno processati due uomini di Nocera Inferiore, mandati a giudizio dal gup del tribunale di Salerno, per fatti che risalgono all’11 settembre del 2016. Si tratta di due nocerini, di 42 e 38 anni. Stando alle indagini condotte dai carabinieri, dopo la denuncia sporta dalla ragazza, all’epoca dei fatti 21enne, i due avevano trascorso la serata in una discoteca a Pontecagnano. All’interno del locale, insieme ad una terza persona estranea ai fatti, avevano poi conosciuto un gruppo di ragazze, nel quale vi era anche la 21enne.



La giovane aveva trascorso la serata insieme ad uno dei tre, la persona che non fu indagata, tra l’esterno e l’interno della discoteca. Una volta rientrata, non trovando più gli effetti personali e le amiche, insieme al telefonino, avrebbe chiesto un passaggio a casa ai ragazzi che provenivano dall’Agro nocerino. Le amiche della presunta vittima, infatti, erano tornate a casa, a Sorrento, non avendo più trovato la loro compagna. A darle un passaggio a casa sarebbero stati però solo i due indagati, perché il terzo della comitiva si era anch’egli diretto a casa, a Nocera Inferiore.



Secondo la denuncia e le accuse della procura, in auto, durante il tragitto, i due avrebbero approfittato della «condizione di infermità fisica e psichica» della giovane, inducendola a subire atti sessuali non voluti. Nello specifico dei baci, verso i quali la ragazza non avrebbe potuto avere piena coscienza, perché in stato confusionale a causa dell’assunzione di alcol. © RIPRODUZIONE RISERVATA