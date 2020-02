Si è presentata all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania intorno alle 21 di ieri sera indossando una mascherina e accompagnata dai genitori. Per una donna originaria di un comune del Cilento ma residente a Padova è immediatamente scattato il protocollo previsto dalle direttive del Governo per l’emergenza coronavirus. La donna presentava sintomi influenzali e tosse.



Immediatamente è stata sottoposta ad esami i cui risultati si conosceranno nelle prossime ore.



Al momento, a scopo precauzionale, la donna è stata messa in isolamento.