Il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura dell'Università degli Studi di Salerno. La decisione si è resa necessaria dopo la prima positività registrata nel comune della Valle dell'Irno che ha riguardato«La famiglia è già in quarantena - ha spiegato il sindaco Sessa - stiamo contattando tutti i dipendenti dell'azienda per metterli in quarantena anche se non è previsto dal protocollo. Abbiamo ricostruito tutta la catena dei contatti avuti dalla signora negli ultimi 15 giorni: ci apprestiamo a mettere in quarantena circa 90 persone del nostro territorio e un totale di 140 famiglie».che sarà totalmente inaccessibile, non solo per gli studenti ma anche per i dipendenti. La donna risultata positiva, fa sapere il sindaco, è in buone condizioni. Nel pomeriggio era ricoverata all'ospedale di Sarno dove attende di essere trasferita all'Umberto I di Nocera Inferiore.