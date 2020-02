Il Comune di Scala comunica che è risultato negativo il test faringeo per il coronavirus cui è stato sottoposto l'autista ricoverato da ieri sera a Castiglione di Ravello. Il Comune di Scala «manifesta apprezzamento per il lavoro del personale del presidio ospedaliero di Castiglione che ha operato con professionalità e competenza. Raccomandiamo altresì di seguire con il massimo scrupolo le indicazioni delle autorità sanitarie invitando i concittadini a dare credito unicamente alle informazioni ufficiali provenienti dalla comunità scientifica e dalle istituzioni per evitare psicosi ed allarmismi ed in caso di sospetti sintomi chiamare il proprio medico di famiglia oppure ai numeri 800 90 96 99, 118 o 1500 per evitare affollamenti e disagi presso i pronto soccorso. Al nostro concittadino e alla famiglia rinnoviamo il nostro supporto e aiuto come fatto in questi giorni di apprensione e auguriamo una pronta guarigione». Ultimo aggiornamento: 15:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA