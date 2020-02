© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il negozio dei cinesi è infetto. Non andateci». Un messaggio vocale fake diventato virale a Sarno . Le forze dell’ordine stanno lavorando per rintracciare il responsabile della diffusione di un messaggio audio che da gorni passa da un cellulare all'altro. Trasmetto a centinaia di cittadini tramite WhatsApp il messaggio parla di un presunto contagio in un noto esercizio commerciale gestito da persone di origini cinesi e invita tutti a non avvicinarsi al negozio. Un falso che ha creato il panico e ha fatto scattare la caccia all'uomo che lo ha diffuso.Rispetto al messaggio si è espresso anche il sindaco,. «Cari concittadini, nelle ultime ore sta circolando una nota audio. Tengo a precisare che quanto raccontato è assolutamente una falsa notizia. Invito tutti a fare riferimento unicamente alle pagine ufficiali di informazione evitando di dare credito a messaggi virali che non hanno alcuna veridicità. Invito anche a non mettere in atto alcun tipo di comunicazione che crei allarmismi e confusione».