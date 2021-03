Silvana, arriva la prima vittima covid di Sicignano degli Alburni

Sicignano degli Alburni piange la sua prima vittima. In questi giorni di recrudescenza del virus, che ha portato in pochissimo tempo i positivi a 36 persone, arriva la più triste delle notizie. Silvana Martino, 63 anni, non ce l'ha fatta. Da alcuni giorni era stata ricoverata in ospedale per il peggioramento delle sue condizioni.

Non è riuscita però a superare l'ultima crisi ed è deceduta. Silvana, grande ed amorevole lavoratrice, si occupava di alcuni anziani, ma per molti anni ha gestito il ristorante "O Scuorzo" di Battipaglia, molto noto in città. Poi, alla sua chiusura, era ritornata a Sicignano, nella frazione di origine, Scorzo, come il nome che aveva dato a quel locale per richiamare tali origini.

La sua morte ha subito destato grande sgomento ed incredulità. In tanti si sono stretti intorno alla sua famiglia ricordando il suo grande cuore e la sua bontà, oltre che quella sua vita fatta di tantissimo lavoro e fatica.

