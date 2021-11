Covid, su l'indice di contagio è allarme nel Vallo di Diano

Continua a salire l'indice di contagiosità, che passa a 85 casi ogni 100mila abitanti negli ultimi sette giorni nel salernitano. A inizio novembre era a 15. Sono 159 i tamponi positivi comunicati ieri dall'Unità di crisi, che portano la conta complessiva dall'inizio della pandemia a 77mila 196. Al Ruggi, intanto, sono in arrivo sei medici neolaureati per dare una boccata d'ossigeno all'anemia di personale in pronto soccorso. A dare il segno...

