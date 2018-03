Venerdì 9 Marzo 2018, 14:28 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 14:29

Tutto stabilito, tutto è stato deciso in mattinata quando si è riunito il Gos per mettere a punto gli ultimi dettagli relativi al servizio d’ordine pubblico in vista del derby di domenica pomeriggio tra la Salernitana e l’Avellino. Saranno quasi 300 i componenti delle Forze dell’Ordine presenti allo stadio Arechi, a loro quindi il compito di evitare possibili contatti tra le due tifoserie. Il tutto, come di consueto, sarà favorito dalla presenza di diversi containers che divideranno il settore ospite, dove saranno presenti 2.000 tifosi irpini che giungeranno con una quindicina di autobus e minibus, dal resto dello stadio che ospiterà invece i sostenitori granata. Confermata, ovviamente, anche la chiusura degli esercizi commerciali della zona vicini alla curva nord, mentre la fermata Arechi della metropolitana sarà chiusa dalle 12.30 alle 19.00 (in tale lasso di tempo le corse si fermeranno ad Arbostella). Le ultime corse disponibili da e per Arechi prima della sospensione saranno alle 11:21 in partenza da Salerno e alle 11:51 in partenza da Arechi. Il servizio riprenderà alle 19:21 in partenza da Salerno e alle 19:51 in partenza da Arechi.