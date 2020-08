NOCERA INFERIORE. Diciannove pneumatici lasciati in strada, in barba a qualsiasi disposizione sul conferimento dei rifiuti e ai disagi sicuri provocati alla circolazione. Accade a Nocera Inferiore, in una traversa di via Montalbino Apostolico, dove l'abbandono di diversi pneumatici, insieme al coperchio di un wc per completare l'opera, ha indignato molti cittadini e residenti. La scoperta che risale a qualche giorno fa ha spinto residenti e cittadini a chiedere maggiori controlli all'amministrazione comunale in materia di deposito di rifiuti fuori orario o nei luoghi dove non è consentito appunto conferire. Chi vive nelle vicinanze del luogo ha tuttavia spiegato che gli pneumatici erano stati abbandonati al centro della strada in un primo momento, impedendo alle auto anche di poter circolare. Dopo qualche ora, poi, gli stessi erano stati sistemati lungo il muro, con cura, al punto che qualcuno ha ribattezzato la cosa come "l'opera di un cafone ordinato". Lo scatto ha fatto subito il giro dei social, diventando virale ma confermando come lo scarico di rifiuti nella città di Nocera Inferiore sia un problema enorme oltre che quotidiano, che colpisce spesso le periferie e le zone lontane dal centro cittadino. Qualcuno ha pensato che l'autore possa essere un gommista o comunque qualcuno proveniente dai confini cittadini. L'episodio è stato segnalato alle autorità competenti, oltre che alla polizia locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA