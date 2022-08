Disabile bloccato da auto in sosta sul marciapiede: la foto che indigna Nocera

Disabile bloccato in strada, il passaggio è ostruito da un'auto in sosta su di un marciapiede. Ha fatto rapidamente il giro della rete una foto scattata probabilmente ieri, a Nocera Inferiore, che ha indignato chiunque. Certamente, chi ha a cuore il rispetto delle regole in una comunità. Un uomo su di una sedia a rotelle mobile era impossibilitato a passare con la sua sedia a rotelle mobile, perchè una grossa auto ostruiva buona parte del passaggio. Il veicolo è parcheggiato, in sosta, a ridosso del marciapiede che porta all'ufficio postale del centro cittadino. A due passi c'è il Comune.

«Sono indignato - scrive Pietro che ha pubblicato la foto - come può essere questo ma la polizia locale dove sta, che un ragazzo disabile non può passare per colpa di un c.».

La solidarietà è giunta da più parti, così come le proteste, per quel disagio imbarazzante che si è venuto a creare, ma che ha dato la possibilità di denunciare tutto ciò che non va nel quotidiano a Nocera Inferiore. In molti, ad esempio, prendendo spunto dall'impossibilità di camminare anche su di un marciapiede, fanno presente come in strade come via Barbarulo e via Garibaldi, si registra "un'invasione di tavolini da bar", che rende impossibile il passaggio. Anche per un ragazzo disabile su di una sedia a rotelle. L'uomo che ha scattato la foto ha anche riferito che la polizia municipale non ha risposto alla telefonata, che serviva per segnalare la posizione dell'auto, chiaramente in divieto di sosta. Molti cittadini hanno protestato contro l'amministrazione comunale, sollecitando più controlli e interventi per questo genere di situazioni, presenti in più parti della città, a discapito dei meno fortunati e del rispetto delle regole.