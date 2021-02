Castel San Giorgio. Una donna si barrica in casa, non vuole parlare con nessuno e rifiuta di far entrare anche il marito. Quest'ultimo, preoccupato, chiama aiuto. Sul posto arrivano i carabinieri della locale stazione, un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Chi è all'esterno sente la voce concitata della signora, una 57enne di origine asiatica. Per riuscire ad introdursi nell'appartamento i vigili del fuoco forzano una finestra.

Una volta all'interno trovano la donna in preghiera. Il suo stato emotivo ha richiesto l'intervento dei sanitari che l'hanno trasportata all'ospedale di Nocera Inferiore dove è stata posta sotto osservazione in attesa di un ricovero nel reparto di psichiatria. I fatti sono accaduti questo pomeriggio intorno alle 18. Ancora ignoti i motivi che hanno spinto al crollo emotivo della 57enne.

