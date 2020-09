Sono iniziati questa mattina nel comune di Teggiano gli interventi di pulizia sul tratto di strada SP11 "del Corticato" nella zona di San Marco. Le piogge incessanti dei giorni scorsi hanno portato in strada detriti e fango che hanno otturato le cunette col terreno scivolato lungo le pubbliche vie dalle zone interessate dagli incendi di questa estate e degli anni passati. Il mancato deflusso regolare ha causato disagi alle abitazioni adiacenti il manto stradale facendo arrivare il fango fin nelle case. Ad eseguire gli interventi di pulizia sono state le squadre della Comunità Montana Vallo di Diano, segnatamente del cantiere forestale di Teggiano. Per le verifiche del caso sono giunti sul posto i tecnici della Provincia di Salerno.



Ricordiamo inoltre che a causa delle piogge dei giorni scorsi era crollato un muro di contenimento del campo di calcetto in via San Marco e alcune strade - soggette a lavori - erano state chiuse per il cedimento dell'asfalto appena posizionato.