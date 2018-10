Venerdì 19 Ottobre 2018, 16:23

«Piena fiducia nell'operato della magistratura». A ribadirlo in una nota ufficiale è il commissario straordinario dell'Asl Salerno, Mario Iervolino alla luce dell'inchiesta della Procura di Salerno nella quale risultano indagati undici dipendenti e che ha anche portato all'arresto di un dirigente medico, finito agli arresti domiciliari.«Il commissario straordinario esprime la più piena fiducia nell'operato della magistratura, alla quale l'Asl Salerno continua ad assicurare la massima collaborazione, come già fatto nel corso di questa inchiesta. In merito alle conclusioni dell'indagine, l'Asl Salerno comunica che adotterà tempestivamente tutti i provvedimenti consequenziali, di propria competenza»