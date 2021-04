Droga nascosta nel contenitore dell'uovo di Pasqua: pusher arrestato

Gli Agenti della Polizia di Stato del commissariato di Battipaglia hanno arrestato uno spacciatore, specializzato in cessioni di hashish, confezionate per l'occasione e pronte alla vendita.

L'uomo, un trentaquattrenne di Battipaglia, e ivi residente, pregiudicato, dipendente di una Rsa del territorio, è stato sorpreso in possesso di circa 200 grammi di hashish, divisi in varie confezioni. La successiva perquisizione presso l'abitazione ha permesso di recuperare altro stupefacente: nella camera da letto del pusher è stata trovata ulteriore quantità di hashish, occultata in vari nascondigli dell'arredo della casa.

Parte della droga era stata confezionata e riposta in un contenitore in plastica giallo delle sorprese delle uova di cioccolato di Pasqua. Nell'appartamento sono stati trovati anche un bilancino digitale, un taglierino e un coltello per confezionare le porzioni di hashish da cedere al dettaglio.