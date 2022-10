Auto travolge ciclisti: due feriti, uno è grave

Due ciclisti sono stati investiti da un'automobile ad Altavilla Silentina. I due malcapitati sono rimasti feriti e uno dei due ciclisti ha riportato il trauma cranico e fratture ed è stato ricoverato in gravi condizioni di salute in prognosi riservata in ospedale. Il veicolo che ha investito i ciclisti è stato sottoposto sotto sequestro dai carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale.