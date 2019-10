Mercoledì 16 Ottobre 2019, 08:51

Due grrai incidenti questa mattina sulla Autostrada A2 del Mediterraneo. Uno tra Baronissi e Salerno Fratte, l'altro al km 25,700 in carreggiata nord, prima dello svincolo di Montecorvino. Quest'ultimo incidente ha coinvolto, per cause in corso di accertamento, due autovetture, tra le quali un fuoristrada. Sarebbe proprio un giovane, che viaggiava sul fuoristrada, ad avere avuto la peggio.A Baronissi invece è rimasto coinvolto un autoarticolato con traffico in grave rallentamento. I tecnici dell'Anas al lavoro per ripristinare il tutto e gli agenti della polizia stradale.