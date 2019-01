Domenica 13 Gennaio 2019, 12:05

Non ce l'ha fatta Mohamed Boughaylane, marocchino 38enne, che è deceduto all'ospedale di Eboli dopo cinque giorni di agonia. Lo straniero era rimasto coinvolto in un incidente stradale lunedì sera alla periferia di Eboli. L'uomo era a bordo di un'Audi che si è scontrata con un'auto su cui viaggiano due coniugi. I carabinieri sono a lavoro per rintracciare il conducente di un Suv che pochi attimi prima dello scontro tra le due auto avrebbe effettuato un sorpasso e potrebbe avre causato l'incidente.