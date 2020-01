L'impianto di compostaggio di Eboli è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri del Noe. Gli uomini dell'Arma, dopo un lungo lavoro ispettivo, hanno accertato che l'impianto ebolitano avrebbe ricevuto quantitativi di rifiuti urbani superiori ai limiti imposti, per un esubero di circa 500 tonnellate. Questo avrebbe causato le emissioni odorigene, che, ormai da anni, segnalavano i cittadini battipagliesi. Proprio in questi giorni, il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, aveva presentato una nuova denuncia ai Carabinieri di Battipaglia per segnalare ancora una volta i cattivi odori. Il sequesto, secondo i Carabinieri, ha un valore di circa 10 milioni di euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA