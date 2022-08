Elisir di lunga vita, Praiano festeggia i 100 anni di nonna Elisabetta

Quanto a longevità anche la Costa d’Amalfi non scherza. Già, perché qualche giorno fa a Praiano si è celebrato un altro compleanno centenario. È quello di nonna Elisabetta Anastasio che ha spento le sue 100 candeline attorniata dall’affetto e dal calore dei familiari.

E per lei che ha un passato da artigiana nel settore della moda Positano è arrivata una dedica speciale della sindaca Anna Maria Caso. «Un secolo d’amore per un secolo di vita» è la dedica che il primo cittadino ha inteso fare alla neo centenaria di Praiano facendola incidere su un elegante piatto di ceramica.

«La Signora Elisabetta è una forza della natura, con l'entusiasmo e la passione di una ragazzina. Un esempio per tutti noi - ha detto la sindaca - Circondata dall'amore della sua bella famiglia e della comunità intera che le vuole bene, Praiano ha festeggiato la sua centenaria cittadina. Ora aspettiamo il 2023 per brindare ancora insieme».