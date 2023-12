Nocera Inferiore: premio letterario Gudo Zucchi al farmacista-poeta Francesco Toto

Ha partecipato al Concorso letterario "Guido Zucchi" a Bologna sotto consiglio di un amico che lo aveva incitato a prendervi parte. Lui lo ha accontentato e mai avrebbe immagianto che poi avrebbe vinto il concorso per ben tre volte consecutive. Quest’anno con la poesia “Trombone” ha ricevuto 4.099 voti rendendosi irraggiungibile da tutti gli altri concorrenti e aggiudicandosi quel concorso che porta sempre piu’ il suo nome.

Francesco Toto, professionista di Nocera Inferiore trasferitosi nel Regno Unito, si è aggiudicato il primo posto della categoria on line. Lavora come farmacista e in passato ha ottenuto importanti riconoscimenti, anche grazie alla sua attività lavorativa.