Martedì 2 Gennaio 2018, 13:11 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 13:11

C'era un'ospite speciale tra quelli che la sera del 31 dicembre hanno atteso l'arrivo dell'anno nuovo a Borgo La Pietraia, sulle colline di Capaccio Paestum. A sorpresa le persone che erano lì per festeggiare si sono ritrovate al tavolo accanto Giorgia. La cantante romana ha trascorso il Capodanno nella struttura che è ormai divenuta per lei una tappa fissa quando si trova in zona per concerti o semplicemente per trascorrere un po' di tempo nella città in cui trascorreva le sue estati da bambina. Nel centro storcio di Capaccio, viveva, infatti, la nonna materna. E lei volentieri, quando può, torna in zona, per rivedere parenti ed amici.