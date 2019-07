Mercoledì 17 Luglio 2019, 14:58

Truffato per migliaia di euro. Brutta avventura per uno studente di Casalbuono. Si tratta di un 25enne, di Casalbuono. Alcune persone si sono finte carabinieri e attraverso una PEC - la porta certificata - che hanno inviato all’ufficio anagrafe del Comune di Casalbuono sono riusciti ad ottenere dati utili a mettere in atto la truffa. I malviventi hanno svuotato la carta PostePay del 25enne studente all’Università di Napoli. La richiesta al Comune dei falsi carabinieri di Roma era motivata dal fatto che era in corso un’indagine a carico del giovane. Il Comune ha fornito alcuni certificati e nel frattempo hanno informato la famiglia del giovane che si è attivata per capire se davvero c'era una inchiesta, ma nel frattempo la truffa era già in essere. I truffatori sono riusciti a falsificare i documenti dello studente, a cambiare il pin della PostePay e a svuotare il conto con prelievi eseguiti tramite sportelli di Campobasso e Benevento. Sul caso ora indaga la polizia postale.