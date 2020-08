Un fulmine l'altra notte ha colpito i palazzi in pieno centro ad Eboli. L'episodio si è verificato poco prima della mezzanotte e il fulmine ha mandato in tilt gli impianti elettrici delle abitazioni e dei condomini di via Gramsci e via Buozzi. Danni agli ascensori, computer, caldaie e impianti di antenne tv centralizzati. I danni ammontano ad oltre 10.000 euro. Panico per i residenti di via Buozzi e via Gramsci che si sono precipitati per strada ed hanno abbandonato le abitazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA