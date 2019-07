Domenica 14 Luglio 2019, 17:05

Furto in farmacia, bottino da oltre mille euro. Il fatto è avvenuto la scorsa notte alla farmacia Franco, in pieno centro cittadino, a pochi passi da piazza Marconi. Ad accorgersi dell'accaduto è stata la farmacista questa mattina che ha trovato i locali messi a soqquadro.Sul posto immediato l'intervento dei carabinieri agli ordini del comandate Toni Vitale. I militari hanno passato al setaccio il locale al piano terra e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Da quanto trapelato ad agire sarebbero stati in tre. Tutti con volto coperto che avrebbero agito con estrema rapidità. Dalle immagini restituite delle telecamere di sicurezza della farmacia si cerca di risalire ora a particolari che possano far identificare i tre malviventi.