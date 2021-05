Furto a scuola ad Eboli: rubati i computer e un televisore

Ladri in azione ad Eboli. I malviventi l'altra notte hanno fatto irruzione in una scuola a Cioffi, alla periferia di Eboli e si sono impossessati di due computer e un televisore. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli che hanno avviato le ricerche per individuare i ladri e tentare di recuperare la refurtiva. I malviventi per entrare nella scuola hanno sfasciato tre finistre ed hanno arrecato altri danni all'istituto scolastico. Il personale della scuola ha già sostituto le finestre.