La notizia è arrivata lunedì sera, quasi a sorpresa. E' stato in serata, infatti, ha ricevuto la telefonata del ministero. La sua promozione era nell'aria ma mai il viceprefetto Giuseppe Forlenza avrebbe immaginato di dover lasciare la sua Salerno così presto. Nominato prefetto, Forlenza andrà a Rimini, una sede che,per sua amminnisione, «mi piace». Probabilmente si trasferirà già a fine mese. A Salerno, la sua città natale, approda qualche anno fa da Potenza ma la sua esperienza a palazzo di Governo è stata molto intesa e, anche nei periodi di maggiore difficoltà, entusiasmante. Al fianco del prefetto Pantalone ha lavorato al «modello di accoglienza» degli immigrati, riuscendo brillantemente a risolvere anche le situazioni più spigolose e trovando sempre una soluzione ad ogni problema legato alla necessità di reperire posti letto e ricoveri.Poi c'è stata la parentesi «critica» legata alla sospensione del prefetto Malfi (poi reintegrato) a causa di una brutta vicenda giudiziaria che si è risolta alla meglio per il dirigente ministeriale. In quel periodo la prefettura è stata nelle mani di Giuseppe Forlenza che ha saputo guidarla con la cautela che lo contraddistingue anche nei momenti più difficili e complicati legati ad una serie di emergenze su un territorio, come quello salernitano, tanto esteso e così eterogeneo. © RIPRODUZIONE RISERVATA