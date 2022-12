Grave incidente stradale sulla Mingardina: tre auto coinvolte e quattro feriti

Un brutto incidente stradale si è verificato ieri sera sulla Mingardina. È Tre le auto rimaste coinvolte e quattro le persone rimaste ferite trasferite presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Per fortuna non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto oltre ai sanitari del 118 i carabinieri per tutti i rilievi del caso. Da chiarire la dinamica del sinistro. Non si esclude una manovra azzardata da parte di uno dei guidatori.