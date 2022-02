Il Cilento dei nonnini record: i 102 anni di zì Bernardo a Moio della Civitella

Dopo i 111 anni di Nonna Rosa De Vita di qualche giorno fa , il comune di Moio della Civitella festeggia i 102 anni di Zì Bernardo Nese, nato il 12 febbraio 1920.

Una vita dedicata al lavoro, ha cominciato a lavorare nei campi già dalla seconda elementare. Ha vissuto l’esperienza della guerra, combattendo come soldato in Africa e poi imprigionato dagli inglesi per circa 7 anni. E’ stato sposato con Angelina, conosciuta già dalle scuole elementari, che durante gli anni della guerra, lo ha aspettato per ben 12 anni. Nei suoi ricordi anche l’addio del fratello morto durante la guerra in Russia e l’incontro con Padre Pio.

A Zi’ Bernardo Nese l’Amministrazione Comunale ha donato una targa con su scritto “uomo forte, grande lavoratore, cultore della tradizione e della vita contadina.”