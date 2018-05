Sabato 12 Maggio 2018, 16:11 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 16:25

Mimma Dente, la 37enne battipagliese, che lunedì scorso dopo il parto gemellare è andata in coma per un'emorragia cerebrale è stata riaccompagnata all'ospedale di Battipaglia dopo essere stata trasferita al nosocomio di Vallo Della Lucania per sottoporla ad un intervento chirurgico. Le condizioni di salute della donna sono molto gravi e nelle ultime ore sono stati proprio i familiari della donna a chiedere il trasferimento all'ospedale di Battipaglia.