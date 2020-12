SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO. Brucia l'Agro Nocerino sarnese, in particolare in prossimità di due aziende, nel giro di pochi giorni, prima a Sant'Egidio del Monte Albino e poi a Roccapiemonte. La Procura di Nocera Inferiore sta coordinato, ora, due indagini separate sui due episodi, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e stabilire la natura dei due incendi. Nel primo caso, a Sant'Egidio del Monte Albino, meno di una settimana fa, un incendio era scoppiato all'interno di un'azienda di imballaggi ubicata in via della Rinascita. Sul posto erano giunti i vigili del fuoco che avevano domato le fiamme dopo diverse ore. Molti i danni, almeno stando ad un primo bilancio. Ad indagare, subito dopo, i carabinieri della tenenza di Pagani e del gruppo territoriale di Nocera Inferiore, con i primi rilievi e acquisizione di filmati di videosorveglianza. Sono stati sentiti, nelle ore successive, anche i titolari dell'azienda, per dare un senso all'origine del rogo. Non viene esclusa, al momento, alcuna pista. Neanche quella dell'intimidazione, come pure viene ipotizzato per altri episodi, nei mesi scorsi, sempre in alcuni comuni dell'Agro nocerino.

E sui quali è piombato l'interesse della Procura Antimafia di Salerno, che ha richiesto per se i fascicoli dei singoli casi. Il secondo episodio è invece avvenuto a Roccapiemonte, appena qualche giorno fa, nella frazione di Casali, in via Pasquale, dove un incendio è scoppiato nel parcheggio privato di un'azienda. Anche in quel caso, sul posto si sono recati i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile. Una curiosità: nello stesso periodo dell'anno, sempre un incendio aveva interessato una nota azienda del luogo. Gli episodi, registrati nel giro di pochi giorni, sono ora al vaglio delle forze dell'ordine.

