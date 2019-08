Incendio sulla Statale Amalfitana, ​strada chiusa tra Erchie e Maiori

Venerdì 9 Agosto 2019, 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La strada statale 163 Amalfitana resta provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni al km 39,700, tra Erchie e Maiori, in provincia di Salerno, in seguito all'incendio che ha interessato la zona nel pomeriggio di oggi. Lo comunica l'Anas spiegando che «la riapertura potrà essere disposta non appena saranno completate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del versante incendiato, da parte degli enti e dei soggetti competenti».L'Anas fa sapere che i veicoli provenienti da Amalfi e diretti verso Vietri possono utilizzare la strada provinciale 2 'Valico di Chiunzì per imboccare l'autostrada A2 Napoli-Salerno in direzione Salerno con uscita consigliata Vietri sul Mare. Per i veicoli provenienti da Vietri e diretti verso Amalfi si consiglia l'autostrada A2 Napoli-Salerno in direzione Napoli con uscita consigliata Angri, per poi raggiungere Amalfi tramite la SP2 Valico di Chiunzi.