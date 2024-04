Incendio nel centro raccolta dei rifiuti a Sant'Arsenio

Incendio nel centro di raccolta rifiuti di Sant’Arsenio prontamente spento dai vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Bruno Ernesto. Un operaio ha notato del fumo fuoriuscire da un cassonetto e ha allertato i caschi rossi. Nel frattempo con un altro operaio ha cominciato a spegnere le fiamme con l’estintore.

I vigili del fuoco sono arrivati in poco tempo con due automezzi e hanno spento il rogo e poi bonificata l’area. L’incendio è iniziato in un cassonetto probabilmente perché tra i rifiuti raccolti c’era qualcosa che ha fatto scoppiare l’incendio. Non ci dovrebbero essere danni ambientali.