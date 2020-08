Una coltre di fumo nero si è alzata questa mattina poco dopo le 5 all'interno dell'ex Ipa, al confine tra Angri e Sant'Antonio Abate. Dal 2014 l'ex opificio di proprietà del gruppo Ar è stato convertito in deposito. Per domare le fiamme ed evitare danni alle abitazioni attigue è stato necessario l'intervento di cinque autobotti di vigili del fuoco, che sono ancora a lavoro per domare l'incendio. Le cui cause restano chiarire anche se non si esclude al momento nessuna pista, compresa quella dolosa. © RIPRODUZIONE RISERVATA