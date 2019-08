Mercoledì 28 Agosto 2019, 21:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendio doloso a ridosso della discarica di Parapoti. Le fiamme sono state circoscritte dai vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile che sono ancora sul posto per spegnere il rogo ed evitare che le lingue di fuoco giungano alla discarica e minacino le abitazioni. E' intervenuto anche un elicottero per spegnere il rogo. "Questi episodi sono l’ennesima dimostrazione - dice il sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola - di dove possa arrivare e come possa diventare pericolosa l’incivilta’ delle persone. Invito tutti a denunciare qualsiasi elemento che possa ricondurre ai responsabili che saranno duramente puniti. Questi gesti di incivilità sono attentati alla nostra salute".