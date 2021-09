Castel San Giorgio, colline in fiamme: è il terzo incendio in un mese

CASTEL SAN GIORGIO. Un nuovo incendio ha interessato le colline di Castel San Giorgio, questa volta proprio alle spalle del Comune. Sul posto è giunta la polizia locale con il comandante Giuseppe Contaldi, con la supervisione del sindaco Paola Lanzara. Per intervenire, è stato richiesto anche un elicottero. L'episodio segue quelli già registrati nel mese di agosto, a cavallo di pochi giorni, così come quello di Ferragosto.

Ad intervenire, in quel caso, erano stati i volontari della Protezione Civile di vari comuni, insieme alle forze dell'ordine. Molta l'amarezza espressa dal primo cittadino, oggi, per questo nuovo incendio, che segue i precedenti e sta rendendo la vita delle persone residenti nelle zone colpite un serio problema. Sugli episodi era stata già sporta una denuncia all'autorità giudiziaria per individuare i responsabili. Ma nel frattempo cresce la preoccupazione per la stagione delle piogge, che potrebbe rappresentare un ulteriore pericolo dopo gli incendi del periodo estivo. Tanta l'indignazione dei cittadini, specie di chi vive nelle vicinanze, che hanno segnalato l'incendio alle autorità locali.