NOCERA INFERIORE. Restano coinvolti in un incidente, per una precedenza non rispettata. Pare, stando ai primi accertamenti. Con un ragazzo, in sella ad uno scooter, finito anche in ospedale, ma senza grosse conseguenze o ferite gravi. L'altra persona, invece, alla guida dell'auto, ne è uscita illesa per sua fortuna. Ma uscire in strada o farsi un giro in auto o in sella ad un motorino, anche in tempi di emergenza da Coronavirus, quando non si ha la giusta necessità, può portare anche a dei rischi. O a delle sanzioni, come in questo, anche se resti vittima di un incidente. E' quanto accaduto giorni fa, a Nocera Inferiore, lungo via Atzori, quando una pattuglia dei vigili urbani è intervenuta per un sinistro stradale, a seguito di una segnalazione. Uno scontro tra un'automobile e uno scooter, finito senza danni gravi per entrambi. Dopo il controllo sui veicoli, gli agenti hanno verificato anche le posizioni dell'uomo e del ragazzo. Ed entrambi, si trovavano in giro senza un motivo di stretta necessità, sprovvisti di autodichiarazione, come imposto oggi dai decreti governativi in materia di contagio da Covid-19. In ragione di ciò, sono stati entrambi multati, con tanto di sanzione, per non aver saputo giustificare la loro presenza per strada. Oltre all'incidente, anche la beffa della multa. © RIPRODUZIONE RISERVATA