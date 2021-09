Schianto sulla Bussentina: muore una donna di 80 anni

Una donna di 80 anni, Pia Maio, di Cannalonga, è morta stamattina per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri. L'anziana viaggiava sulla strada statale 517 Bussentina, all'altezza di Caselle in Pittari, quando la vettura condotta dal figlio, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. La '80enne é stata ricoverata nel reparto rianimazione dell' ospedale di Sapri dove stamattina è deceduta per le gravi ferite riportate. Il figlio della donna, che era alla guida dell' auto, è rimasto illeso.