Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Battipaglia. A perdere la vita un anziano, 67enne di Pontecagnano, che ha avuto un malore mentre conduceva la sua auto, una Fiat Multipla, che ha danneggiato tre automobili parcheggiate dinanzi lo stabilimento della Nexans, nella zona industriale. I soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che appurare il decesso dell'anziano che all'improvvoso è stato colto da un malore fulminante. Gli agenti della polizia municipale di Battipaglia, agli ordini del colonnello Gerardo Iuliano, hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica del sinistro stradale.