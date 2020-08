Schianto questa notte a Marina di Camerota, all’altezza della spiaggia del Troncone. Coinvolte una Jeep Renegade e un’Audi Q3. Lunga coda sia verso Palinuro, quindi in uscita, sia verso Marina. Sul posto carabinieri e ambulanza. Diversi ragazzi coinvolti in condizioni non gravi. Dopo lo schianto anche una rissa tra alcune persone coinvolte in contrasto sulla dinamica del sinistro. © RIPRODUZIONE RISERVATA