Scontro frontale sulla via del mare: tre feriti estratti dalle lamiere

Ancora un grave incidente nel Vallo di Diano, dopo lo scontro di questa mattina ad Atena Lucana. Nel pomeriggio si è registrato uno scontro frontale tra due veicoli lungo la Bussentina nei pressi dello svincolo di Sanza. Tre le persone ferite trasportate all'ospedale "Luigi Curto" di Polla. I vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina guidati dal caposquadra Pasquale Pagano hanno estratto i tre dalle lamiere, una di loro è di San Rufo.

Non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente il personale del 118 che ha prestato le prime cure ai feriti e poi portati al nosocomio e i carabinieri per ricostruire l'incidente.