Klay Thompson in Costiera Amalfitana, relax e bollicine per il campione Nba

Relax in Costiera Amalfitana per il cestista Nba Klay Thompson che prosegue la sua vacanza in Italia. Il campione di basket si sta godendo gli ultimi scampoli di stagione sul mare della Divina che sta solcando a bordo di uno dei lussuosi scafi della Amalfi Sails.

Insieme con la sua nuova compagna, Thompson, che si trova in Italia da circa due settimane (a Roma aveva chiesto un campo su cui allenarsi in solitaria al tiro e la disponibilità del terreno di gioco gli è stata offerta dalla Stella Azzurra che ha aperto al campione Nba il palazzetto sulla Flaminia), sta girando lungo le coste della Campania tra momenti di relax, tintarella e bagni in mare aperto.

Coccolato da Carmine Rispoli, owner della società che fornisce gli sfafi, e dai suoi collaboratori, il campione Nba non disdegna di rilassarsi sul prendisole di prua tra tagliate di frutta e calici di prosecco.