Denzel Washington, relax a Positano: tappa in spiaggia dall’amico Black

L’estate in Costiera non è mai finita se non arriva lui: Denzel Washington, il due volte premio Oscar che proprio in Costiera Amalfitana, tra ottobre e novembre, sarà protagonista di The Equalizer 3, il sequel dell’action movie prodotto da Sony Pictures. L’attore americano, tra i più affezionati della Divina, ha fatto tappa la scorsa sera a Positano dove è giunto a bordo del suo yacht ormeggiato in rada.

In compagnia della moglie Paulette, il divo di Hollywood è immediatamente sbarcato sul molo della città romantica per correre a riabbracciare gli amici positanese: Salvatore Russo, sua moglie e i figli Gianfranco e Peppe che come sempre lo attendevano ai tavoli di Chez Black, il ristorante di famiglia. Qui si è concesso la piacevole rimpatriata con gli amici di sempre gustando le specialità di mare. «Qui mi sento a casa» ha detto a Salvatore Russo che affettuosamente chiama “the king”.

Denzel Washington, che tornerà in Costiera a fine settembre per girare tra Atrani e Ravello le scene del nuovo film, ha poi trascorso la notte in rada a bordo del lussuoso yacht col quale si sta concedendo le meritate vacanze girando le perle del Mediterranoeo prima di rituffarsi nel lavoro e nella produzione della pellicola che in parte sarà girata in Costiera.

E ieri l’attore statunitense, che ha scelto ancora una volta la Divina come meta delle sue vacanze per staccare la spina dagli impegni lavorativi, sempre con sua moglie Paulette è tornato sulla spiaggia di Positano per concedersi l’ultima sosta golosa al ristorante Chez Black dove ha salutato gli amici dando loro appuntamento a fine mese quando tornerà per le riprese di The Equalizer 3, il sequel dell’action movie prodotto da Sony Pictures che sarà girato tra Roma e la Costiera.

Denzel Washington è ripartito stamane alla volta di Napoli dove ha accompagnato la famiglia che rientrerà con un volo negli States mentre lui si tratterrà in Italia per programmare le riprese del nuovo film.