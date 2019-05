Sabato 11 Maggio 2019, 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAGANI. Non si rassegnava alla fine della relazione, tanto da cominciare a perseguitarla e a minacciarla di continuo. Fino a quando non la seguì con l'auto, tagliandole la strada, per poi afferrarle la testa e sbattergliela contro il volante della macchina. Finisce a processo per stalking e lesioni un 38enne di Pagani, chiamato a rispondere di condotte "reiterate, consistite in ingiurie, appostamenti fuori dal luogo di lavoro e pedinamenti", trascinando di fatto la sua ex fidanzata in uno stato di forte paura. Gli episodi risalgono al 2017. Il 29 luglio l'episodio di maggiore drammaticità, che spinse la vittima a presentare denuncia ai carabinieri. L'imputato voleva proseguire la sua relazione ma lei invece no, decidendo di chiudere e non andare avanti, scatenando le ire dell'ex compagno. Ai carabinieri, la vittima raccontò le persecuzioni messe in atto dall'uomo, insieme a quanto accaduto quel giorno specifico di luglio. Dopo aver pedinato la vittima, il 38enne si infilò in auto e cominciò a seguirla. Dopo poco, si affiancò alla sua vettura, tagliandole la strada e costringendo la ragazza a fermarsi. Sceso dall'auto, si diresse verso di lei e le afferrò la testa, sbattendogliela con violenza contro il volante della macchina. La ragazza riportò un trauma cranico e fu soccorsa in ospedale, a Nocera Inferiore. Poi si rivolse ai carabinieri, raccontando quel lungo passato di persecuzioni e minacce, che l'avevano portata a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita. L'uomo è atteso ora dal processo.