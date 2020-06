Parcheggia la sua auto nella zona prolungamento Corso Italia e durante la notte ignoti hanno rubato gli pneumatici. È accaduto due giorni fa ad Angri dove negli ultimi tempi episodi di questo tipo si sono registrati a macchia di leopardo sul territorio, senza distinzione di sorta tra il centro urbano e i quartieri periferici. È il quarto caso segnalato in città e diversamente da quanto si è verificato a gennaio in via traversa Rispoli e due anni fa nel parcheggio in via Generale Niglio, nessun mattone è stato posizionato al posto delle ruote. © RIPRODUZIONE RISERVATA